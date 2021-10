Tombolini fashion partner della Roma per la terza stagione consecutiva

La sinergia tra l’azienda marchigiana, vera eccellenza del Made in Italy, e il Club giallorosso si rinnova

Saranno ancora gli abiti Tombolini ad accompagnare l' AS Roma nella stagione 2021/22. La sinergia tra l’azienda marchigiana, vera eccellenza del Made in Italy, e il Club giallorosso si rinnova così per il terzo anno consecutivo. Questo il comunicato stampa:

Per questa stagione Tombolini ha realizzato due diverse declinazioni accomunate da una continuità di stile e da un’essenzialità che diventa sinonimo di un look sempre perfetto e up to date, in cui la signature elegante e sperimentale della label si unisce a un’attitudine disinvolta e sportiva, fuori e dentro il campo. La prima squadra maschile e quella femminile indosseranno gli abiti della collezione TMB Running arricchiti dal T-way, con coulisse di colore giallo rossa, che graffia la classicità con un tocco sportivamente fuori dagli schemi. Giocatori, staff tecnico e dirigenti vestiranno invece abiti Zero Gravity nelle occasioni più formali e istituzionali. Presentato in colore blu navy, l’abito è una summa di sartorialità unita alla sperimentazione che lo contraddistingue in termini di leggerezza e comfort.