Tom Brady è a Roma, farà visita alla squadra e incontrerà Friedkin e Mourinho

La visita a Trigoria era prevista per oggi, ma la trasferta in Olanda ha imposto il posticipo dell'incontro

Tom Brady, il sette volte campione del Super Bowl di football americano, è sbarcato nella giornata di oggi a Roma. Accompagnato dal figlio tredicenne Benjamin Rein.Secondo La Repubblica, la prima giornata romana di Brady prevedeva anche un salto a Trigoria, per conoscere Mourinho e rivedere Dan Friedkin, già conosciuto negli States. Ma la trasferta olandese della Roma, impegnata domani con il Vitesse negli ottavi di finale di Conference League, ha fatto saltare l'evento, o forse solo rinviato. Infatti, dopo la trasferta di Udine, le parti faranno di tutto per incontrarsi e far varcare all'ex stella dell'NFL le porte di Trigoria. Il campione ha optato quindi per il Colosseo, che ha visitato privatamente, per poi fare tappa ai Musei Vaticani.