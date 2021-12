Toloi: “Complimenti alla Roma, ma non ho capito il gol annullato”

Il difensore: "Non ci possiamo permettere di prendere sempre gol. Non si può sempre rimontare"

Secondo te questi episodi sono cose su cui potete lavorare mentalmente? Sicuramente. Non ci possiamo permettere di prendere sempre gol. Non si può sempre rimontare, oggi comunque abbiamo fatto una buona partita. Ci hanno annullato un gol per fuorigioco che non ho capito bene. Dopo abbiamo preso il 3-1. Dobbiamo entrare più concentrati nelle partite

Che spiegazione dai ai numeri in casa? Difficile da spiegare. Dobbiamo fare bene in casa come facciamo fuori. Dobbiamo tornare a fare filotti di vittorie in casa. In trasferta giochiamo bene ma mancano i punti persi in casa