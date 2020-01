Tolo Tolo, con Zalone c’è anche… Totti: la sua maglia è in una scena del film

Il nome di Totti arriva ovunque. Anche al cinema. E non si tratta di un nuovo film sull’ex capitano della Roma oppure della nuova fiction già in programma, ma del nuovo successo di Checco Zalone. Nelle sale italiane c’è “Tolo Tolo”, l’ultimo film del comico pugliese e in una scena c’è anche Francesco: in un mercato africano l’immigrato del trailer (Maurizio Bousso), uno dei protagonisti insieme a Zalone, indossa la prima maglia della Roma della stagione 2009-2010 con il nome di Totti e il numero dieci sulle spalle. Una chicca niente male in un film molto discusso per i temi che tocca, in particolare il razzismo. Un argomento molto caldo anche nel mondo del calcio e per il quale alla Roma avrebbe fatto comodo un personaggio così conosciuto come Totti. Lo ha scritto la Curva Sud ma lo pensano anche i bambini di tutto il mondo: Totti è la Roma. E non è la prima (o l’ultima) volta che una maglia giallorossa finisce in un film o in un video: nella clip di “Oh, vita” di Jovanotti c’è appesa su un palazzo di Roma la maglia numero 16 di De Rossi.

“Tolo Tolo” – distribuito da Medusa e prodotto da TaoDue – ha sbancato il botteghino: nel primo giorno di programmazione ha toccato gli 8,7 milioni di euro di incasso per quasi un milione e duecentomila spettatori, andando in vetta alla classifica ed entrando nella storia del cinema come film con il maggior incasso di sempre nelle prime 24 ore di programmazione.