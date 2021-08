Tiribocchi: “La Roma sta facendo bene, ma aspetto gli esami con le big”

Il commentatore Dazn ha dato la sua opinione riguardo la squadra giallorossa e il lavoro dello Special One

Redazione

Simone Tiribocchi, ex centravanti in Serie A e B, oggi commentatore di Dazn, è intervenuto su Centro Suono Sport nella trasmissione 'Parametri zero'. ecco le sue parole:

Abbiamo visto una squadra che in un momento di difficoltà poteva andare in blackout e invece non è successo. Come hai visto la squadra ieri?

"La Roma ieri non ha mai perso la partita. Mourinho sapeva cosa andava a fare. Il primo tempo ha avuto un pò di difficoltà anche in base a come difendeva la Salernitana. In questo momento la Roma è più attenta e concentrata".

Stiamo vedendo dei giocatori che stanno offrendo prestazioni che l'anno scorso non hanno mai fatto. Quanto hanno contato le parole di Mourinho su Pellegrini?

"È vero soprattutto nella continuità di Pellegrini. Lo scorso anno sembrava un pò triste. Adesso è più libero e sente la fiducia. È un'arma in più. Lui, Veretout e Abraham stanno trascinando la squadra".

Sembra cambiato qualcosa rispetto all'altro anno?

"Probabilmente l'approccio di Mourinho è diverso, è un approccio giornaliero. Concentrarsi solo su se stessi e fare quello che chiede l'allenatore. Il mister sta lavorando sulla testa dei giocatori, sullo stimolarli".

Un giudizio su Abraham?

"È un giocatore che sta dando tutto. Sa che è stato un investimento importante. Si sente responsabilizzato. Sta giocando per la squadra e voleva il gol a tutti i costi. Si è calato molto bene nella parte. Deve incominciare a gestirsi. Sta giocando più per gli altri che per sé stesso".

Secondo te il ko della Juve è un segnale?

"Bisogna lavorare sul campo e avere pazienza. C'è da rimettersi apposto e lavorare sul mercato. Non credo ci sia una crisi è solamente una squadra in costruzione".

La Roma dove si può inserire in classifica?

"È una Roma che sta facendo bene. Bisogna vederla contro le grandi dato che l'anno scorso ha fatto veramente pochi punti contro di loro".

Le tue sensazioni sul mercato?

"Secondo me per arrivare tra le prime quattro non serve solo un centrocampista. Servirebbe un giocatore per sopperire alla partenza di Pedro. In mezzo al campo è meglio rimanere così se devi comprare tanto per comprare. E la Roma di giocatori non utili ne ha ancora tanti".