Tiri e occasioni create, nessuno come Pellegrini: meglio pure di Mbappé e Salah

Il capitano della Roma guida la classifica dei giocatori che sono stati coinvolti di più in azioni offensive, tra quelli di cinque campionati più importanti

Nessuno è stato coinvolto in più occasioni offensive di Lorenzo Pellegrini nei cinque top campionati europei (Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1). Secondo Opta, il capitano della Roma ha partecipato a 79 azioni da gol, tra tiri (43) e occasioni create (36). Dietro il numero 7 romanista Andy Delort del Nizza, Nabil Fekir del Real Betis, Kylian Mbappé e Momo Salah. Mourinho, che ha puntato forte su di lui dal primo giorno, se lo gode e festeggia il suo ritorno in gruppo. Il ginocchio non preoccupa, domenica sarà regolarmente in campo con il Genoa a Marassi.