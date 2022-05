Tirana, Mourinho a passeggio nella zona dell’hotel che ospita la Roma

Il tecnico in conferenza stampa. "L'Albania è un bel paese, sono felice di essere qui"

"E' la prima volta in Albania, uno dei pochi posti dove ancora non ero stato. E' un bel paese, sono felice di essere qui. Non ho visitato la città, sono felice dell'aeroporto" ha detto Josè Mourinho oggi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda di un cronista albanese. Così in serata il tecnico giallorosso, nell'immediata vigilia della finale di Conference League, ha deciso di fare una passeggiata nei pressi dell'hotel che ospita la Roma, a poche centinaia di metri dallo stadio Arena Kombetare.