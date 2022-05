Tirana, i tifosi del Feyenoord sfregiano il pullman della Roma – VIDEO

Olandesi ancora una volta protagonisti di una spiacevole situazione

Il pullman della Roma è già a Tirana per la finale di Conference League tra la squadra di José Mourinho e il Feyenoord. Anche i sostenitori del club olandese sono già arrivati nella capitale albanese per assistere all'ultimo atto della neonata competizione Uefa e, come da migliore tradizione, si sono presi gioco del veicolo dei giallorossi.