Tirana, che accoglienza per Mourinho: “Benvenuto nella little Roma mister”

La frase è stata scritta su un manifesto appeso sulla facciata dell'edificio universitario della città

La finale di Conference ha mandato su di giri non solo i tifosi giallorossi. A Tirana, infatti, si stanno preparando ad accogliere in pompa magna la Roma e in particolare Mourinho. In Piazza Madre Teresa, di fronte all'Arena Kombetare dove si giocherà la gara, è stato affisso sulla facciata dell'Università, un manifesto con sopra l'iconico murales dello street artist, Herry Grebb, con lo Special One in Vespa. "Benvenuto a little Roma, mister" recita la scritta in alto a sinistra. Una dichiarazione inequivocabile che testimonia come i tifosi albanesi tengano molto più per la Roma rispetto al Feyenoord.