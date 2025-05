Timothée Chalamet ai David 2025: la frase d’amore per la Roma e la battuta su Totti

Timothée Chalamet e la Roma, un legame che si è rinforzato sempre di più nel tempo e che il famosissimo attore non manca mai di sottolineare. È stato così anche in questa 70esima edizione dei David di Donatello, dove il newyorkese con cittadinanza francese era la star più attesa insieme alla fidanzata Kylie Jenner. Intercettato da 'Agi', alla domanda sul rapporto con la capitale, Chalamet risponde: "Forza Roma". E poi aggiunge: "Totti? Stasera", chissà magari rivelando un incontro con lo storico capitano giallorosso. A gennaio c'era stato uno scambio di battute a distanza tra i due, con l'attore che aveva espresso il desiderio di interpretare il Pupone in un possibile biopic. Durante la serata Chalamet è poi salito sul palco per ricevere il premio David Speciale e, nuovamente incalzato sul capitano, ha risposto con una battuta: "Se non avessi intrapreso la carriera di attore avrei battuto qualsiasi record di Francesco Totti". Vicino a lui c'era Elena Sofia Ricci, presentatrice della cerimonia e nota tifosa giallorossa: "E Forza Roma sempre, con buona pace di tutti".