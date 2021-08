Tifosi spagnoli e argentini delusi da Messi: “È Totti l’ultimo romantico”

Sui social l'addio dell'argentino al Barcellona ha scatenato i tifosi, che lo hanno paragonato subito alla leggenda romanista: "Il suo amore per il club è unico al mondo"

L'addio di Leo Messi al Barcellona è destinato a segnare la fine di un'epoca. Dopo più di 20 anni l'argentino ha salutato oggi i blaugrana, impossibilitati a livello economico a chiudere l'accordo per il rinnovo. Commozione tanta oggi, ma anche amarezza e disappunto nei confronti della 'Pulga', che secondo molti ha preferito comunque i soldi - anche se si era dimezzato l'ingaggio - all'amore. E allora il termine di paragone per le bandiere è subito diventato Francesco Totti. In Spagna, ma soprattutto in Argentina e nel Sudamerica, il tam tam sui social si è infiammato 'contro' Leo Messi: "Poteva essere come Totti, ma non lo sarà". "Un amore come quello di Totti per la Roma è irripetibile, unico al mondo", dicono molto altri. Il paragone con è impietoso, soprattutto ricordando il rifiuto storico del capitano giallorosso al Real Madrid: "Sono ancora arrabbiati per quel no", "Totti è uno dei pochi esempi di amore per il proprio club, Messi solo un altro sulla lista venduti".