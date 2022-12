“Tifi Roma o Lazio?” La domanda di Ancelotti e il siparietto divertente con Lisci

Il tecnico del Levante racconta un retroscena con l'allenatore del Real ed ex giocatore giallorosso: "Esordivo al Bernabeu. Prima della partita Carlo mi disse che aveva una domanda importante da farmi"

Alessio Lisci si è raccontato in una lunga chiacchierata sul canale Twitch di 'Cronache di Spogliatoio'. Classe '85, romano, da ben 10 anni a Valencia e dintorni a lavorare col Levante. Dopo aver allenato, in pratica, tutte le squadre giovanili delle granotes, il 29 novembre scorso ha ricevuto la chiamata della prima squadra. Da lì il simpatico ricordo del suo esordio contro Carlo Ancelotti: "Esordivo al Bernabeu. Prima della partita contro il Real, Ancelotti mi è venuto incontro: ‘ti chiedo una cosa importante, non sbagliare. Sei di Roma, tifi Roma o Lazio?’".