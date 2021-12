Tiago Pinto: “Siamo sulla strada giusta. Il modulo? Possiamo cambiare”

Le parole del gm romanista: "Nel calcio si parla tanto di schemi, ma la dinamica tra i calciatori è importante"

Le emergenze hanno portato cambi tattici, le stanno piacendo? Il mister ha sempre detto che ci sono diversi moduli tattici, l’emergenza è diventata un’opportunità e la squadra ha dimostrato che può cambiare. Nel calcio si parla tanto di schemi, ma la dinamica tra i calciatori è importante e la squadra ha imboccato la strada giusta per migliorare

Il mese di dicembre è quello della verità? Non mi piace pensare così. Ogni partita è il momento della verità, non mi piace dividere i match tra importanti e no. La Serie A è molto competitiva e tutte le partite sono uguali