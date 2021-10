Tiago Pinto: “Roma più forte grazie a Mourinho, vogliamo vincerle tutte”

Le parole del gm a pochi minuti dal fischio d'inizio

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Roma. Le sue parole:

TIAGO PINTO A DAZN

L'anno scorso la Roma non incideva nei big match, avete scelto Mourinho per la sua capacità di vincere partite come stasera? Abbiamo preso Mourinho per vincere tutte le partite, quelle con le big tutti ne parlano ma sono tre punti. Chiaro che un allenatore con l'esperienza di Mourinho è normale che quando dico che la Roma è più forte lo è per lui.

Queste tre partite sono importanti per la crescita? Perché il gap che ha avuto era con le grandi. Ti aspetti una Roma più matura con le big? Per Villar Mourinho ha speso parole al miele per lui, aspettate la sua crescita o andrete con il calciomercato? Non possiamo dividere le partite con le big perché sono tutte importanti, non possiamo nascondere che la stagione scorsa non abbiamo vinto, ci aspettiamo di fare meglio, non possiamo mettere tanta pressione nelle partite che sono tre punti. Per Gonzalo il calcio è sempre così: 3/4 settimane fa si parlava di Diawara, ora di Gonzalo, la stagione è lunga. Una squadra finisce la stagione diversamente da quella che ha cominciato. Ci aspettiamo che il lavoro che il mister fa durante la settimana sia utile anche per Gonzalo che è un grande professionista.

Che cosa significa aver ritrovato Abraham? Le soste sono molto cariche per i calciatori, per loro è un sogno ma per me è un problema di cuore. Oggi noi prendiamo i calciatori, paghiamo gli stipendi e loro giocano più partite delle nazionali. Io guardo tutte le partite perché ho paura che possa succedere qualcosa, gli infortuni arrivano non solo in Italia.