Tiago Pinto: “Danneggiati dagli arbitri, ma non facciamo la guerra a nessuno”

Il gm della Roma: "Del rinnovo di Pellegrini non parliamo oggi, pensiamo alla partita.

Il general manager romanista Tiago Pinto, prima della gara di Conference League tra Zorya e Roma, ha parlato del momento della squadra e dell'imminente rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole:

TIAGO PINTO A SKY

Sul rinnovo di Pellegrini. "Dico ciò che ho detto sempre: abbiamo la stessa volontà, ma oggi pensiamo alla partita. Del rinnovo ne parleremo in futuro. Non è il momento oggi".

Ci sono state discussioni sull'arbitraggio del derby, qual è la posizione della società? "La Roma non si nasconde dai risultati. Quando perdiamo dobbiamo capire cosa migliorare. Purtroppo in due partite abbiamo avuto due criteri diversi di arbitraggio. Ci siamo fatti sentire ma non vogliamo la guerra con nessuno. Non possiamo nascondere che contro l'Udinese e la Lazio siamo stati danneggiati".

Questa Roma è attrezzata per lo scudetto? "Dal primo giorno Mourinho è stato chiaro. Siamo ambiziosi ma abbiamo bisogno di tempo. Dopo le 6 vittorie abbiamo provato a a frenare l'euforia perché sappiamo di dover migliorare. Non abbiamo mai parlato di scudetto, abbiamo un progetto a lungo termine".

Come sta Spinazzola? "Sta bene. Il suo infortunio ha influito mentalmente, ma è molto motivato. Ci manca perché non abbiamo potuto lavorare con lui. Siamo ansiosi per il suo ritorno ma non c'è fretta".

Come sta la squadra dopo il derby, è compatta e unita? "La trasferta non è facile. In Portogallo diciamo che la faccia di quello che vince non è quella di chi perde. Dobbiamo reagire e andare avanti. Importante vincere il girone e arrivare prima, siamo uniti e motivati per vincere. Dobbiamo rispondere al risultato di domenica".

Su Darboe, esordio assoluto, se lo aspettava o è una bocciatura per Villar e Diawara? "Sarebbe stato un problema se non lo avessi saputo. Sto sempre a Trigoria e conosco il lavoro di Mourinho su Darboe. Lo segue molto e ora deve giocare. Un calciatore che mi piace molto e deve far bene".