Tiago Pinto: “Nessuna rivoluzione sul mercato. I gol di Zaniolo arriveranno”

"Sappiamo la strategia che abbiamo, siamo allineati. Vogliamo migliorare la squadra"

La Roma sfida l'Atalanta per riaprire la corsa al quarto posto. A parlare a pochi minuti dal fischio d'inizio è stato Tiago Pinto . Le sue parole:

L'obiettivo è vincere oggi? "Giochiamo tutte le partite per vincere, oggi non è diverso".

Come ha visto Zaniolo? "E' stato bene durante questa settimana, sta facendo il suo processo di crescita. Il ruolo non è un problema, nel futuro segnerà e farà assist. Sarà importante per la Roma".