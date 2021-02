Tiago Pinto: “La Roma deve affrontare tutte le partite come finali. Un peccato aver perso Dzeko”

Prima del fischio d’inizio del posticipo della 24° giornata di Serie A tra Roma e Milan, Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Cosa significherebbe battere una big? E’ l’occasione per il salto di qualità?

Non parlo ancora bene l’italiano e me ne scuso: sto studiando molto e presto imparerò. La Roma deve affrontare tutte le partite come finali, che siano contro il Milan o il Benevento. La nostra mentalità deve sempre essere quella di conquistare i tre punti. E’ normale che studiamo l’avversario, ma il nostro focus deve sempre restare su noi stessi: sono fiducioso che oggi potremo fare bene.

Che idea si è fatto di Mayoral?

Borja sta disputando un’ottima stagione, ha già 11 gol e 6 assist e ha sempre dato buone risposte. Oggi farà di tutto per fare una buona partita. Edin stava attraversando un buon momento, è un peccato averlo perso: speriamo torni il prima possibile, sono sicuro che tornerà utile alla squadra per il finale di stagione.