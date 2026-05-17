Mentre a Roma si è festeggiata la vittoria del derby sulla Lazio, a Milano era in corso la festa scudetto dell'Inter che sfilato per la città con il pullman scoperto. Tra le tante bandiere nerazzurre ha fatto scalpore la presenza di uno striscione in qualche modo familiare anche ai tifosi giallorossi. In un video diventato virale si può notare Marcus Thuram sollevare una bandiera con un topo su colori rossoneri. Una sorta di replica del celebre bandierone - chiaramente su sfondo biancoceleste - sventolato da Mancini dopo la vittoria di un derby di due anni fa. In quel caso il difensore giallorosso fu anche multato e si scusò per l''eccesso' di foga nella celebrazione del successo.