Thiery e il meteo-sfottò post derby: da Palo Laziale ai colori sbiaditi e Pellegrini

Che era tifoso della Roma lo avevamo capito da tempo. Dal meteo in portoghese come omaggio a Mourinho al riferimento ai tiri Mancini del vento (dopo il gol del difensore alla Lazio di due anni fa) passando vestiario post derby. "Dopo quello del 2021, vinto 2-0, andai in tv con una camicia rossa e il lupetto al collo. E dopo Roma-Barcellona 3-0, oltre che presentarmi con la cravatta rossa con il lupetto sopra, feci il gesto del tre parlando di una terza perturbazione che avrebbe colpito la Spagna". Stavolta però Filippo Thiery si è superato e in occasione della puntata di domenica sera di Geo su Raitre ha deciso di raccontare l'ultimo tramonto d'estate prendendo come riferimento la località di Palo Laziale, ovviamente con riferimento al legno colpito da Cataldi nel derby. "Sono andato a catturare l'ultimo tramonto dell'estate astronomica, siamo a Palo Laziale ovvero nel comune di Ladispoli. Ecco come magicamente i colori più sbiaditi del cielo diurno lasciano spazio alle tinte calde gialle e rosse. Voglio sottolineare come sia di valore concedersi momenti nella natura, quando a pochi chilometri c'è il brulicare della città dove oltre ai cittadini c'è anche la presenza di molti pellegrini (riferimento a Lorenzo, ndr) visto l'anno giubilare", ha detto sorridendo il meteoreologo romanista.