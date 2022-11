Thiago Motta: “Voglio arrivare ai livelli di Spalletti e Mourinho. Sono straordinari”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match di campionato contro il Torino. Il tecnico emiliano ha parlato anche degli allenatori a cui si ispira, entrambi molto conosciuti a Roma: "Sto crescendo anch'io, mi auguro di arrivare al livello di alcuni allenatori, ad esempio per come vivono la partita ancora adesso Mourinho e Spalletti". Queste le parole di ammirazione di Thiago Motta che poi prosegue: "Dopo tutto quello che hanno fatto vivono ancora il match in un modo straordinario, splendido per noi allenatori più giovani che li osserviamo. Vorrei e mi auguro arrivare ad una età in cui avrò ancora la stessa passione come oggi, vorrei amare questo lavoro come lo amo adesso. Questa è la base di tutto".