Thiago Motta: “Ci aspettiamo le scuse per il rosso e per il rigore”

Le parole dell'allenatore

Redazione

Thiago Motta ha analizzato la gara persa all'ultimo secondo dal suo Spezia contro la Roma nel post-partita. Queste le sue parole:

THIAGO MOTTA A DAZN

Ci commenta gli ultimi momenti della partita? "La nostra squadra con un uomo in meno nel secondo tempo ha tenuto la partita. Siamo stati più liberi con la palla contro una grande squadra come la Roma. È finita com'è finita. Sono orgoglioso della mia squadra per lo spirito".

Al di là di come è andato il secondo tempo, ha pensato di poterla vincere a un certo punto questa partita? "Perché no?! Siamo sempre in campo per vincere. Abbiamo fatto un primo tempo con qualche errore tecnico che possiamo migliorare. A volte gli episodi girano contro di noi, ma devo fare i complimenti alla mia squadra. Hanno dato tutto e giocato un ottimo secondo tempo contro una grande squadra. Poi è inevitabile che loro creassero pericoli. Abbiamo difeso bene la nostra porta, peccato. Ci stava il pareggio per quello che abbiamo fatto ma non faremo la vittima".

L'espulsione di Amian ha scombinato le cose: sul secondo giallo non tutti sono concordi che fosse necessario. "Io in questo momento mi aspetto tutte le scuse, anche per le altre squadre. Aspettiamo le scuse come Spezia Calcio. Mi viene da ridere per non piangere. È inutile che io sia qui a commentare episodio per episodio".

Si aspetta delle scuse anche sul rigore? "Ovviamente mi aspetto le scuse anche per il rigore. Nel dubbio si è fischiato il rigore. Aspettiamo le scuse come società, come fatto altre volte per le grandi squadre. In questo momento, capisco che la pressione si alza, si sta arrivando a fine campionato. Noi paghiamo la tassa e noi, ripeto, aspettiamo le scuse".

Si allinea a Gasperini e Sarri per l'utilità del Var? "Non entro nel commentare il Var, ma gli episodi, non solo oggi, sono a favore degli avversari. Ognuno ha il suo interesse, interpreta in un modo. Con lucidità, anche dopo episodi giusti a favore nostro ci sono state scuse per le altre società. Continuiamo a lavorare".

Siete usciti tra gli applausi, ed è una cosa importante. È questa la strada giusta per arrivare alla salvezza, adesso che avete trovato più solidità? "Sono d'accordissimo. Mi fa piacere che siamo tornati a parlare di calcio. In questo momento, al di là del risultato, vado a casa sereno. I giocatori devono andare via soddisfatti per quanto fatto, perché hanno giocato da squadra, aiutandosi l'uno con l'altro. Sono felice di aver trovato questo spirito: è la strada giusta".

THIAGO MOTTA IN CONFERENZA STAMPA

Lo Spezia è stato organizzato fino in fondo. Si porta a casa questo? "Sicuramente. Undici contro undici con la Roma non è facile, poi in dieci anche meno. Nel secondo tempo ci siamo tolti un po' di pressione, cercando di palleggiare e segnare e sono orgoglioso dei miei ragazzi per quanto fatto oggi. Dobbiamo continuare così".

Come ha visto il rigore? Come mai la fragilità nel finale? "Fragilità no. Il rigore e quello che è successo oggi, mi aspetto le scuse come successo ad altre società".

Come ha visto il rosso ad Amian? "L'arbitro mi ha detto che se quando giocavo mi piaceva prendere le manate in faccia. Dopo ho avuto modo di parlarci e io gli ho detto che ho perso una finale di Champions per una simulazione come ha fatto il giocatore della Roma. I giocatori non aiutano, poi c'è stata confusione nella squadra arbitrale. La responsabilità è di tutti, io mi ci metto sempre dentro. Inter-Liverpool in Champions è stata uno spettacolo, ma anche per la correttezza in campo dei giocatori e per gli arbitri. In questo momento mi aspetto le scuse allo Spezia Calcio".

Tre ko nel finale che pesano. Vi possono minare? "Per come è andata oggi, dobbiamo essere da un lato soddisfatti, orgogliosi di quanto fatto contro una squadra da Europa. Noi abbiamo tenuto fino alla fine e in certi momenti abbiamo cercato di attaccare anche con l'uomo in meno. Poi la Roma ha attaccato, noi abbiamo difeso bene e l'ultimo episodio lo lascio commentare a voi".