‘The Last Vermeer’, il 4 dicembre esce il film diretto da Dan Friedkin con Guy Pearce

Dan Friedkin e il cinema è uno dei tanti binomi della vita movimentata del nuovo proprietario della Roma. Oggi co-pilota dell’aereo che lo ha portato a Berna per vedere Young Boys-Roma, domani produttore di un film di successo. Uscirà il 4 dicembre, infatti, ‘The Last Vermeer’, pellicola che vede come regista (oltre che produttore) proprio Dan Friedkin. Si tratta di un film che ha come protagonista Guy Pearce, che interpreta Han van Meegeren, artista e pittore olandese vissuto nel ‘900 e considerato uno dei più grandi falsari della storia. Il film vede alla produzione – insieme a Dan – anche Ryan Friedkin, in collaborazione con Bradley Thomas e Vijay Waghmare, ed è già stato presentato il 31 agosto 2019 al Telluride Film Festival in Colorado. La sceneggiatura di ‘The Last Vermeer’, che originariamente era intitolato ‘Lyrebird’, è stata scritta da John Orloff, Mark Fergus e Hawk Otsby che si sono ispirati al libro di Jonathan Lopez ‘The Man Who Made Vermeers’.

Di cosa parla ‘The Last Vermeer’, il film diretto da Dan Friedkin e prodotto da Ryan

Han van Meegeren – in patria quasi un eroe – ha dedicato la sua vita sullo stile e la filosofia dei dipinti di Johannes Vermeer, noto pittore olandese nato e vissuto nel 1600, celebre per il suo utilizzo nei colori a olio nella composizione di ritratti e nature morte. E van Meegeren, interpretato dall’attore anglo-australiano Guy Pearce, è diventato uno dei più grandi falsari nella storia dell’arte, arrivando ad accumulare grosse cifre di denaro dalla vendita ai nazisti dei quadri dipinti da lui, ma attribuiti allo stesso Vermeer. Gli atri protagonisti del film sono Claes Bang, Vicky Krieps, Roland Møller, August Diehl e Olivia Grant. Il 25 aprile del 2018 è stata annunciato l’inizio della produzione della pellicola, che inizialmente coinvolgeva anche Ridley Scott. A maggio dello stesso anno le riprese erano già nel vivo, tra Inghilterra e Olanda, poi la ‘premiere’ poco più di un anno più tardi in Colorado e una nuova presentazione anche al Toronto International Film Festival. ‘The Last Vermeer’, i cui diritti sono stati acquisiti da Sony Pictures Classics, doveva uscire ufficialmente nelle sale in America il 22 maggio 2020. Poi la pandemia e l’emergenza sanitaria per Covid-19 ha posticipato la data al 4 dicembre. Non è il primo film di Dan Friedkin, che è stato produttore esecutivo anche ‘The Square’ (Palma d’Oro a Cannes nel 2017 e candidato all’Oscar per il migliore film straniero di quell’anno), oltre a ‘The Mule’, altra pellicola di grande successo con Clint Eastwood.