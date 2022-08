The last but not the least: l’ultimo tassello per Mourinho è in difesa

Bailly, Senesi, Zagadou e Tanganga, ecco i nomi e l'ordine delle possibili preferenze Special. Senza fretta ma si attende e c'è ancora spazio per un quinto nome che rafforzi il reparto

"Last but not least" scriveva Shakespeare, o più semplicemente direbbe un inglese per far intendere qualcosa che arriva in ultima battuta ma non certo per minore importanza. Stessa logica nei piani della Roma. L'ultimo tassello per rinforzare la rosa quest'anno sarà in difesa, dopo aver trasformato tutti gli altri reparti. Mourinho, vorrebbe confermare il suo pacchetto Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla, aggiungendo un quinto profilo che possa supportare e dare fiato ai quattro già presenti.

Dalle certezze al possibile nome in arrivo

Mancini e Smalling sono assolutamente considerati incedibili dalla Roma e dallo Special. Il primo ha rinnovato fino al 2027 ricevendo anche un aumento di ingaggio. Il secondo, invece, è il perno della difesa giallorossa da tempo. Gode da tempo della grazia dell'allenatore anche Ibanez, che, grazie alle ultime prestazioni sta convincendo sempre più anche il club. Discorso differente per Kumbulla. Per entrambi, nonostante sia più a rischio Marash, non sono arrivate offerte ufficiali, anche se il brasiliano piace molto in Spagna e in Inghilterra mentre il nome dell'albanese torna spesso di moda in ottica Torino. Quattro invece, gli indiziati e i nomi più papabili come rinforzo. Nomi che probabilmente inizieranno nell'ombra per poi però, si spera, rubare la scena a qualcuno dei presenti. Tra i primissimi, Eric Bailly, che si trasferirebbe alla Roma in prestito con diritto di riscatto con la partecipazione della squadra inglese sullo stipendio. José lo stima e l'operazione si può chiudere in tempi brevi, nonostante Pinto al momento sia impegnato anche con il mercato in uscita.

Senesi, Zagadou e Tanganga: le altre possibili piste

Gli altri due profili, a differenza del primo, che la Roma sta monitorando per la difesa sono entrambi mancini. Un giocatore di piede sinistro puro manca infatti nel reparto difensivo giallorossa. Il primo che circola da tempo è quello di Senesi: avversario dei giallorossi nella finale di Tirana di Conference League con la maglia del Feyenoord. Il club di Rotterdam per liberare il proprio capitano però spara alto e chiede 16 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Roma per un giocatore in scadenza nel 2023. L'altro nome, più recente, seguito dai giallorossi è quello di Zagadou, francese svincolato dal Borussia Dortmund. La società sembra aver avuto dei contatti con l'entourage del difensore, ma a Trigoria c'è perplessità sul calciatore per le sue condizioni fisiche. Per questo notevolmente dietro gli altri due. L'ultima novità sul mercato della Roma ma anche del Milan, è Japhet Tanganga. Il difensore classe '99, anche lui di piede sinistro, è in uscita dal Tottenham dopo essere stato lanciato in prima squadra proprio dallo Special One durante la sua prima stagione sulla panchina degli Spurs. Il giovane potrebbe essere preso seriamente in considerazione se da Londra si aprissero all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto. È dunque ancora presto, ma qualcosa si muoverà anche in difesa, il lavoro dei Friedkin e di Mou è già in movimento sottotraccia.

