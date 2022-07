“The choice of Dybala”: la reazione della stampa estera all’arrivo in giallorosso

"Roma" torna ad essere "caput mundi". Dopo l'arrivo di Josè Mourinho nella capitale, ecco Dybala . I Friedkin fanno sognare la piazza giallorossa ancora una volta, e l'entusiasmo è alle stelle. Questa mattina la stampa italiana e quella estera si sono svegliate con una di quelle notizie che fanno pensare di essere ancora tra le braccia di Morfeo. "Paulo ha accettato la proposta della Roma ed è già in viaggio per raggiungere Mourinho " questo il titolo nelle maggiori pagine web dei quotidiani. La scelta dell'ex giocatore della Juventus ha fatto in pochi minuti il giro del mondo: dalla Francia , alla Spagna passando inevitabilmente per l' Argentina .

Anche in Inghilterra, terra del suo prossimo compagno di reparto Abraham, la notizia ha fatto scalpore: "lavorerà bene con Tammy. In 293 presenze con i bianconeri, ha segnato 115 gol e fornito 48 assist" . "Paulo Dybala" dunque "ha fatto la sua scelta. Per concludere questo prestigioso colpo, il club poteva contare sull'aiuto dell'allenatore e sul loro mito, Francesco Totti, che avrebbero insistito per 40 giorni prima ottenere la risposta" scrive Onzemondial.com. Ed è stato così: proposte e possibili trattative che negli ultimi giorni hanno acceso il mondo social, fino all'arrivo della chiamata dello Special One. Eppure qualche segno o qualche indizio, come quelli che il destino lascia sbadatamente per strada senza rendersene conto, c'era stato. Nel 2020 Tiago Pinto, quando era ancora un dirigente del club portoghese, aveva parlato così della Joya ai microfoni di Gianluca Di Marzio: "Dybala è un piccolo Messi, è il mio giocatore preferito della Serie A". Oggi quel sogno diventa realtà.