Testaccio, i 50 anni dello storico club: festa e calore nel cuore di Roma – FOTO

“Cor core acceso…“. Il resto, per il tifoso romanista, è un credo che mischia religione e tifo. Grande festa nel cuore della Capitale per i 50 anni dello storico Roma Club Testaccio. Un appuntamento per romanisti veri, che ha coinvolto tutti i cuori più giallorossi di Roma. Dai vip romanisti come Massimo Ghini e Antonio Giuliani ai grandi ex, come i Sebino Nela, Giuseppe Giannini, Roberto Pruzzo e Vicent Candela. Una parata di stelle del passato e, chissà, anche del futuro, vista la presenza di alcune scuole calcio romane. A proposito di presenza, la società non ha fatto mancare la sua vicinanza, con Guido Fienga e Morgan De Sanctis che hanno portato alla gente i saluti del club. La tradizione è rimasta però al centro dell’evento, caratterizzato sia dalla sfilata di maglie d’epoca, con alcuni esemplari unici per intenditori e collezionisti, sia dai racconti dei soci storici del club. Un’atmosfera autenticamente giallorossa, accesa ancor più dalle canzoni e dagli inni romanisti intonati a gran voce da tutti. “…da ‘na passione“, continuava il motivetto. Quella passione che ha unito – e che unirà per sempre – i cuori di tutti nel segno della Roma.