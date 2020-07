Terzo ko di fila per la Roma: è la seconda volta in questa stagione

Per la seconda volta in questa stagione, la Roma perde tre partite di fila. Era già successo a febbraio, con i giallorossi sconfitti in successione da Sassuolo (4-2), Bologna (2-3) e Atalanta (2-1). Una sequenza ripetuta nell’ultima settimana, con i ko contro Milan (2-0), Udinese (0-2) e Napoli (2-1). Uno score tutt’altro che invidiabile: l’ultima volta che i capitolini avevano perso tre gare consecutivamente, in due parti distinte del campionato, risaliva alla stagione 2004-05: allora la Roma venne superata da Palermo (2-0), Juventus (1-2), Cagliari (3-0) e Milan (0-2), e successivamente da Reggina (1-2), Siena (0-2) e Sampdoria (2-1). Un’altra statistica molto negativa è quella rappresentata dalle dieci sconfitte, di cui otto solo nel 2020, nelle prime trenta partite: era dal 2012-13, quando i ko furono 11, che i giallorossi non ne rimediavano così tante a questo punto del campionato.