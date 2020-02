La Roma ha perso oggi con l’Atalanta la terza partita consecutiva in campionato, dopo le sconfitte inferte da Sassuolo e Bologna. Un tris negativo che i giallorossi non mettevano in fila dal 2014. Era la prima Roma di Garcia, che a campionato finito e con la Juventus già matematicamente campione d’Italia si era lasciata andare nelle ultime tre giornate. In quel caso a imporsi furono il Catania (4-1), proprio i bianconeri (0-1) e il Genoa (1-0).