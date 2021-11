Tersigni: “A Mourinho diamo almeno un anno. La maglia come quel gol di Pedro”

Il conduttore di X Factor ha parlato dell'allenatore portoghese e ha raccontato le sensazioni provate al regalo della Roma: "Come il gol di Pedro al derby dell'anno scorso"

Almeno un anno. È questo il tempo che Ludovico Tersigni chiede per José Mourinho, perché riesca a incidere sulla Roma e faccia vedere i suoi frutti. Il conduttore di X Factor, noto tifoso giallorosso, intervistato da 'Sky Sport' ha parlato proprio dello Special One e non solo: “Mourinho è un grande allenatore, sono contento. È un tecnico che rispetto, ma deve avere il tempo per dimostrare. Dobbiamo concedergli almeno un anno, poi si vede". Tersigni racconta anche l'emozione della maglia regalata dalla Roma: "Quando ho ricevuto la maglia della Roma, mi è sembrato di rivivere il gol di Pedro dell’anno scorso nel derby: pazzesco, bellissimo, perfetto”.