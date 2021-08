Terry su Mourinho: “Abbiamo vinto campionati perché ci sentivamo i migliori”

"Sentiva così tanto la rivalità con Benitez che non riusciva a pronunciare il nome del Liverpool"

Intervistato dal rivale storico Jamie Carragher a Sky Sport, John Terry ha parlato del suo ex allenatore José Mourinho: "Ai tempi del Chelsea - ha raccontato lo storico capitano dei Blues - il Liverpool ci eliminò in semifinale di Champions League nella stagione 2004/05, Mourinho era così frustato da quella sconfitta che non riusciva neanche a nominare il Liverpool. La rivalità con Rafa Benitez era così accesa che non voleva neanche pronunciare il nome della squadra. Mi ricordo infatti che prima di affrontarli nel 2005 in campionato disse: 'siamo 20 o 30 punti sopra quelli, non c'è modo di perdere oggi'. Ha adottato questo approccio anche perché nutriva grande rispetto per il Liverpool, sapeva quanto fosse forte e le insidie che riversavano le partite contro i Reds. Si può dire che la parola d'ordine era 'frustrazione', abbiamo vinto campionati e altri trofei perché ci sentivamo i migliori".