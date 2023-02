Terremoto Turchia, c’è l’aiuto di Dybala. Ecco l’annuncio di Demiral

Dybala scende in campo per una causa umanitaria: aiutare le vittime del terremoto in Turchia. In alcuni post su Twitter Demiral, amico e collega dell'argentino, ha organizzato delle aste di beneficenza per supportare i suoi connazionali. Oggetto delle offerte sono alcune magliette da gioco, in particolare quella di Cristiano Ronaldo, di Bonucci e dello stesso Dybala. Il difensore turco ha commentato cosi il supporto della Joya: "Ho appena parlato con mio fratello Dybala, ha trasmesso la sua tristezza a nome del popolo argentino e ha detto che è con noi". L'offerta per la maglia dell'attaccante giallorosso è ora fissata a 17.295€, somma che verrà completamente devoluta in beneficenza per aiutare le vittime del terribile sisma.