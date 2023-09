Terremoto Marocco, la preghiera di Dybala per le vittime del sisma

Anche il mondo del calcio si è unito al dolore del popolo marocchino al quale ha voluto rivolgere un pensiero anche Paulo Dybala, rimasto a Roma durante la sosta per le nazionali per continuare a prepararsi in vista della sfida contro l'Empoli il 17 settembre all'Olimpico. L'attaccante argentino attraverso una storia su il suo profilo Instagram ha dedicato una preghiera alle vittime del sisma, con l'emoji di due mani giunte e la bandiera del Marocco su uno sfondo nero.