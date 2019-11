Terremoto in Albania, la Roma: “In queste ore difficili avete la nostra vicinanza”

Quindici morti, oltre seicento feriti e un conto che continua a crescere. Il terremoto di questa notte ha messo in ginocchio l’Albania e anche la Roma ha voluto mandare un messaggio a chi è stato colpito da questa tragedia: “In queste ore difficili, il club esprime vicinanza al popolo albanese”. Le scosse intanto continuano, la città più colpita è Durazzo. Sono crollate case e palazzi, ci sono ancora tantissimi dispersi e persone sotto le macerie. La popolazione è scesa in strada anche nella capitale Tirana. Il sisma è stato avvertito anche in Italia tra la Puglia, la Basilicata, la Campania e l’Abruzzo.