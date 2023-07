Ternana, De Rossi rifiuta la panchina: il progetto non lo convince

Lo storico centrocampista giallorosso, indiziato numero uno per sostituire Andreazzoli, sarebbe frenato dalla situazione societaria non troppo chiara

Sembrerebbe rimandata la seconda esperienza da allenatore in carriera per Daniele De Rossi. Nella giornata di ieri, infatti, l'ex centrocampista giallorosso era considerato tra i papabili sostituti di Aurelio Andreazzoli sulla panchina della Ternana. Secondo quanto riporta Sportitalia, però, lo storico numero 16 si sarebbe defilato dalla candidatura per scelta propria. De Rossi, non sarebbe convinto del progetto che lo aspetterebbe. C'è grande confusione all'interno della dirigenza della Ternana e la cessione di molti big non sta aiutando la situazione. Una possibile alternativa a Daniele, potrebbe essere Luca D'angelo, ex mister del Pisa.