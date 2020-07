Termini, la Roma in partenza per Napoli. I tifosi a Zaniolo: “Salvaci tu!” – VIDEO – FOTO

La Roma è partita per la missione Napoli. Dopo il ko con l’Udinese, che ha fatto seguito a quello di Milano, la squadra di Fonseca non può assolutamente perdere, ora che anche i rossoneri si sono avvicinati. L’allenatore portoghese ieri ha parlato in conferenza stampa, poi ha diretto l’allenamento di rifinitura. Arrivata poco prima delle 11, la Roma è in partenza per Napoli dalla stazione Termini: una manciata di tifosi hanno atteso la squadra. “Fuori le p…“, l’invito ai calciatori giallorossi. “Salvaci!”, la richiesta spassionato invece a Nicolò Zaniolo, tornato tra i convocati quasi sei mesi dopo l’infortunio. Stasera il match del ‘San Paolo’ alle 21.45 contro gli uomini di Gattuso, poi il rientro immediato nella capitale. Andata e ritorno in giornata.