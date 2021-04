Ten Hag: “Possiamo battere la Roma e qualificarci, dovremo giocare come stasera”

Il tecnico dell’Ajax ten Hag ha commentato la sconfitta dei suoi contro la Roma nel post partita. Ecco le sue considerazioni.

TEN HAG A SKY

Negli ultimi anni avete dimostrato di giocare meglio fuori casa?

Sì crediamo di poterli battere, l’abbiamo visto stasera ma la prossima settimana dovremmo essere sugli stessi livelli o anche meglio per poter vincere la partita e qualificarci per le semifinali.

Forse è meglio giocare contro una squadra italiana in Italia e non qui ad Amsterdam?

Il terreno di gioco è uguale a quello che c’è qui, dovremo giocare bene. Se ce la faremo avremo la possibilità di passare.

Stekelenburg ce la farà a giocare la prossima settimana?

Non so non so dirvelo ora, oggi non era in grado di giocare, se fosse stato in forma avrebbe giocato ma non lo era. Vedremo poi da qui a giovedì prossimo.