Tempestilli: “Roma ha bisogno di vincere, Mou è una garanzia ma servono calciatori”

Le parole dell'ex giallorosso: "Emerson si troverebbe meglio con Spalletti perché è colui che l'ha lanciato, hanno un ottimo rapporto"

Una vita alla Roma, prima da calciatore, poi da allenatore e per finire come dirigente. Antonio Tempestilli ha parlato CMIT TV di Mourinho e della perdita per la Roma e per l'Italia di Spinazzola: "Mourinho è una garanzia sotto tanti punti di vista ma ha bisogno dei calciatori. La Roma ha già una buona squadra, serve qualche innesto. E' una piazza che ha molta fame e ha bisogno di vincere qualcosa di importante. Ha bisogno di entusiasmo. Spinazzola? Talvolta si fanno delle valutazioni affrettate anche perché la piazza è difficile. E' un ragazzo molto semplice, un professionista serio, purtroppo soggetto a parecchi infortuni. Non so quali siano le cause ma è stato evidente soprattutto in quest'anno. Dispiace che si sia fatto male perché in questo Europeo stava dando tantissimo alla Nazionale. Sarà una perdita importante per la Roma. E' difficile trovare un giocatore con le sue caratteristiche. Dzeko? E' una questione economica, con Spinazzola si sono stravolti i piani di mercato. Emerson si troverebbe meglio con Spalletti perché è colui che l'ha lanciato, hanno un ottimo rapporto. Luis Enrique è una persona seria, un uomo tutto d'un pezzo. Dieci anni fa, alla Roma, era un'altra persona. Era all'inizio. Crede a un certo tipo di calcio e va avanti per la propria strada senza guardare in faccia nessuno".