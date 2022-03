Tempestilli: “Mourinho ha portato entusiasmo, ma deve dare continuità alla Roma”

Le parole dell'ex dirigente: "Sul mercato sono state fatte delle scelte che non hanno portato risultati"

Su Mourinho. "E’ un grande allenatore e ha portato entusiasmo, ma la squadra è altalenante. Deve trovare continuità. Sul mercato sono state fatte delle scelte che non hanno portato risultati. Quando devi fare dei ritocchi h gennaio devi anche fare il conto con il budget. Maitland-Niles, ad esempio, finora non ha dato grandi soddisfazioni. Era in preventivo che ci fosse una fase simile. Mi auguro che la Roma riesca a fine stagione a raggiungere qualche risultato importante in Conference e a qualificarsi per l’Europa”.

Sulla vicenda Zaniolo. "Ricordiamoci che viene da due interventi, sta ritornando al meglio della condizione ora, è un ragazzo che ha dimostrato di poter far bene, con personalità ed è quella che serve per giocare in piazze come Roma, Milano e Torino. Credo che non avrebbe nessun timore a giocare in una piazza importante come quella della Juventus o squadre di questo calibro”.