Tempestilli: “La Roma dimostra carattere, si vede la mano di Mourinho”

L'ex dirigente giallorosso: "Secondo me può lottare ancora per il quarto posto"

"Deve continuare a fare il suo lavoro serenamente. Per il suo futuro si vedrà, è un grande talento, ha ottime potenzialità, però deve continuare a dimostrare. Deve crescere ancora. Ha tutto per diventare un campione ma sarà la sua testa a farlo essere o meno un grande, perché conta anche quella. Mi auguro resti a Roma ma naturalmente le valutazioni le faranno l'allenatore, il club a seconda anche del budget a disposizione. Se dovesse essere ceduto il ricavo sarà notevole e poi con quelle entrate sarà possibile costruire una Roma competitiva".

"Sì, è tutto aperto. In questa fase del campionato poi le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere danno tutti e ci sono anche risultati a sorpresa. Lunedì ci sarà la partita con il Napoli, è un match delicato per entrambe le formazioni. una vittoria giallorossa darebbe convinzione e speranza di poter arrivare al quarto posto".