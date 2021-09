Florenzi, infortunio al ginocchio: domani operazione al menisco

Salterà qualche settimana di campionato ma anche gli impegni con la Nazionale in Nations League

Tegola per il Milan: Alessandro Florenzi dovrà operarsi al ginocchio per un problema al menisco. Dopo il consulto con il professor Mariani a Villa Stuart, il calciatore in prestito dalla Roma domani andrà sotto i ferri per un intervento di artroscopia. L'alternativa era quella di prendersi un periodo di riposo, scartata dopo la visita medica. Salterà qualche settimana di campionato ma anche gli impegni con la Nazionale in Nations League.