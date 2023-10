Belgio, Tedesco elogia Lukaku: “Romelu è incredibile. È il collante della nazionale”

Parole al miele del tecnico della nazionale belga che tiene a sottolineare l'importanza di Big Rom per l'intera squadra

Il Belgio questa sera affronterà l'Austria in un match valido per le Qualificazioni Euro 2024 . Nel corso della conferenza pre partita di ieri il tecnico Domenico Tedesco ha elogiato il suo capitano e bomber Romelu Lukaku . Di seguito le sue parole:

"Romelu è incredibile. Non solo è molto forte mentalmente, ma assicura anche la coesione del gruppo e assicura che i giovani si integrino bene. Romelu è il nostro collante. Inoltre, abbiamo una relazione fantastica. Parliamo molto, comprese le cose private. La sua estate è stata movimentata, ma se c'è qualcuno che può gestirlo, è lui".

Il belga si è meritato i complimenti del suo mister dopo un avvio di stagione da urlo con 7 reti segnate in 8 partite .

