Tebas (presidente Liga): “Mi manca Mourinho. Mi piace la sua sfacciataggine”

Il numero uno del calcio spagnolo è tornato a parlare dell'allenatore portoghese: "Mi è sempre piaciuto Mourinho. Non so se sia per il modo in cui allena o per il sapore che porta al calcio"

Il presidente del La LigaJavier Tebas, ha parlato ai microfoni di ESPN, rilasciando dichiarazioni anche sull'ex allenatore del Real Madrid, oggi tecnico giallorosso, Josè Mourinho: "Mi è sempre piaciuto Mourinho. Non so se sia per il modo in cui allena o per il sapore che porta al calcio. Con lui ti diverti. È anche importante vedere il calcio in modo così appassionato, mi piace. Ci sono molte cose che dice su cui non sono d'accordo, ma mi piace quella sfacciataggine che ha. Mi manca Mourinho. Non dico come allenatore, ma il modo in cui è completa il calcio nel campionato spagnolo". Non è la prima volta che il numero 1 del calcio spagnolo confessa il suo apprezzamento e la sua passione per lo Special One, già nel 2019, quando era senza panchina, aveva rilasciato dichiarazioni molto simili: "Vorrei che anche Josè Mourinho tornasse ad allenare una squadra della Liga. E' un grande allenatore, oltre che un grande nome per promuovere il nostro campionato". Lo Special One, insieme a Guardiola, ha contribuito in modo essenziale alla crescita del calcio spagnolo negli ultimi anni. Alla guida del Real Madrid (dal 2010 al 2013), ha conquistato una Coppa di Spagna, una Supercoppa spagnola e una Liga, realizzando il record di punti (100) e di gol segnati in un campionato (121).