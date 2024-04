Taylor, un altro disastro in Everton-Nottingham Forest: tre rigori negati agli ospiti

Antony Taylor non si smentisce mai. A ormai quasi un anno dal disastroso arbitraggio in finale di Europa League tra Roma e Siviglia, il fischietto inglese è ancora una volta protagonista di una prestazione da incubo. Questa volta il match in questione è lo scontro salvezza di Premier League tra Everton e Nottingham Forest terminato 2-0 per i padroni di casa. Taylor infatti ha scelto di non fischiare ben 3 calci di rigore solari per la formazione ospite, tutti per falli in area di Ashley Young: un tocco di mano e due contatti chiari con gli attaccanti avversari. Grazie a questi 3 punti i Toffees sono riusciti ad allungare a +4 sul Forest che dopo il fischio finale ha rilasciato un durissimo comunicato: "Tre decisioni estremamente sbagliate. Tre rigori non dati che non possiamo accettare. Abbiamo avvertito la PGMOL (Professional Game Match Officials Board) che il VAR è un tifoso del Luton prima della partita, ma non l'hanno cambiato. La nostra pazienza è stata messa alla prova più volte. Il club ora valuterà le sue opzioni". Duri anche i commenti social dei tifosi che su X hanno scritto: "Il Forest è stato sfortunato contro i 12 uomini dell'Everton e lo staff di Taylor", "Ashley Young oggi può fare quello che vuole . Il suo amico Taylor permette tutto". A questi commenti fa da eco un altro che ha definito questa partita: "La vergogna dell'anno".