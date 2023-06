Taylor socio onorario del Lazio Club Pomezia: l’iniziativa dei tifosi biancocelesti

Anthony Taylor socio onorario di un Lazio Club. È questa l'iniziativa di alcuni tifosi biancocelesti, che dopo la "barbara aggressione dei sostenitori giallorossi" - come l'hanno definita loro - all'aeroporto di Budapest hanno pensato di esprimere la loro 'vicinanza' all'arbitro inglese. Così, riporta 'Il Messaggero', il Lazio Club Pomezia ha deciso di staccare una tessera onoraria proprio a nome di Anthony Taylor, il fischietto che ha danneggiato la Roma in finale di Europa League scatenando le proteste e l'amarezza di Mourinho e i romanisti. L'iniziativa sta ovviamente facendo discutere, così come intanto la Uefa ha aperto un'indagine su tutti gli episodi del postpartita: lo Special One rischia infatti una squalifica importante, ma anche la direzione di gara dell'inglese è sotto la lente d'ingrandimento a Nyon e non è escluso che anche lui venga fermato.