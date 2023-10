Taylor non si smentisce: i due errori che hanno fatto infuriare Brighton e Liverpool

Antony Taylor non si smentisce mai. Dopo i gravi errori nella finale di Europa League, la nuova stagione del fischietto inglese non è iniziata con il piede giusto. Sono già numerose infatti le sue sviste grossolane in Premier e in Champions. Le ultime sono andate in scena nella sfida di campionato tra Brighton e Liverpool di domenica scorsa. Taylor infatti, prima non ha assegnato un calcio di rigore ai Seagulls di De Zerbi per un chiaro fallo di mano in area di Van Dijk (molto simile a quello di Fernando a Budapest), poi ha scelto di non espellere Gross per un intervento su Salah che stava calciando indisturbato verso la porta da dentro l'area piccola. Entrambe le decisioni hanno mandato su tutte le furie De Zerbi e Jurgen Klopp che dopo il triplice fischio non è riuscito a trattenere la rabbia.