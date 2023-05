Taylor bestia nera di Mourinho. L’arbitro inglese nega un rigore alla Roma

Il fischietto inglese, già protagonista in passato di diverse diatribe con Mourinho, anche a Budapest si dimostra indigesto per il tecnico portoghese

A Budapest si sta scrivendo un nuovo, ennesimo, capitolo dell'ormai storica querelle tra José Mourinho e l'arbitro AnthonyTaylor. Finale di Europa League tra Roma e Siviglia infatti pesantemente condizionata dall'arbitraggio del fischietto inglese, che ha negato due rigori, uno dubbio e un altro nettissimo, alla formazione giallorossa, oltre a essere stato estremamente indulgente in materia di cartellini con la compagine andalusa, a dispetto della severità mostrata con Pellegrini e compagni. Non è però la prima volta che una squadra allenata da Mourinho viene così pesantemente penalizzata da Taylor, che già durante la sua seconda esperienza al Chelsea si era visto negare un rigore plateale contro il Southampton durante una gara di campionato terminata poi in pareggio. Sempre i rapporti tesi tra tecnico e giacchetta nera erano costati al portoghese un'ammenda di 50mila comminata dalla Federcalcio inglese per alcune parole al vetriolo dell'attuale mister della Roma nei confronti di Taylor nel corso di una conferenza stampa. Oggi alla Puskas Arena, in finale di Europa League, un nuovo capitolo di una diatriba che sembra non finire mai.