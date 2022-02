Tavano, ag. Bove: “Edoardo è un calciatore completo. Con la Roma ottimo rapporto”

Le parole del procuratore: "Spero che il suo percorso continui per la strada giusta, e questo è tutto merito suo"

Diego Tavano, agente di Bove, ha rilasciato un'intervista a 'Pianeta Mercato' in cui ha parlato del suo assistito: "Edoardo è un grandissimo calciatore. È un calciatore del futuro perché è un centrocampista completo che sa sia attaccare che difendere, ed è molto intelligente e con ottime doti tecniche. Quindi spero che il suo percorso continui per la strada giusta, e questo è tutto merito suo". Sul rapporto con la Roma: "E' la squadra della mia città, ho avuto a che fare con la Roma da sempre anche quando ero bambino l'ho sempre tifata quindi è più facile per un agente seguire e prendere calciatori nella stessa città. Il buon rapporto ovviamente è perche se ti sai comportare".