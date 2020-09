Tavano a FR: “La Roma non ha investito su Estrella, il Genoa sì. Prestito Fuzato scelta ultra saggia”

“La Roma ha deciso di non investire i soldi del riscatto su Estrella e chiaramente noi ci siamo mossi su altre strade”, afferma a forzaroma.info Diego Tavano, agente del giovane brasiliano passato al Genoa con un contratto triennale. Il presidente della Brando Sport Management ha fatto anche il punto della situazione su Daniel Fuzato (ora in prestito al Gil Vicente) ed Edoardo Bove (in precedenza inserito insieme ad Ünder nella trattativa per arrivare a Milik). Di seguito le sue dichiarazioni.

A giugno la Roma ha deciso di non riscattare Estrella dalla Ferroviaria. Il giocatore ora è passato a titolo definitivo al Genoa. Cosa non ha funzionato con la Roma?

Ha funzionato tutto. Ha fatto anche bene, visto che è stato uno dei migliori tra gli attaccanti della Primavera. E’ andata bene, poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due. La Roma ha deciso di non investire i soldi del riscatto sul giocatore e chiaramente noi ci siamo mossi su altre strade. Stava maturando di anno in anno e comunque è un giocatore che ha avuto bisogno di ambientamento. Con il mio partner João Marangon avevamo molte richieste in Italia e alla fine abbiamo scelto il Genoa.

Dodici gol in 32 presenze con la Roma di Alberto De Rossi, secondo lei il club ha fatto un errore nel non trattenerlo?

Non mi permetterei mai di dirlo, assolutamente. Sono valutazioni tecniche che è giusto che una società faccia. Se ha torto o ragione fa parte del calcio. Speriamo che il ragazzo faccia bene e che dimostri di essere all’altezza, nel triennale con opzione che abbiamo fatto. E’ un giocatore che hanno voluto fortemente, da più tempo, l’utilizzo poi che faranno di Felipe dipenderà da loro. Penso che vorranno valorizzarlo al massimo. Dipende anche poi dal ragazzo potersi collocare al suo livello.

Come prosegue il recupero di Edoardo Bove dopo l’operazione al piede?

Sta molto bene. È stato dal professor Luziatelli qui a Roma in maniera impeccabile. Era un piccolo intervento per ridurre una piccola frattura e anticipare i tempi. È chiaro che avremmo preferito non affrontare questo infortunio, è venuto in un momento che gli permetterà subito di rientrare a fine mese e potersi integrare da subito.

La Roma punta molto su di lui e si è parlato già di un possibile contratto. È un incedibile?

Sicuramente la Roma ci punta tantissimo. Stiamo discutendo un po’ di tutto. L’infortunio ci ha permesso di avere un pochino più di tempo per affrontare un paio di argomenti, come quello del rinnovo del contratto e del progetto sul ragazzo. C’è massima sintonia con i dirigenti della Roma, adesso vediamo gli sviluppi del calciomercato.

Passando a Fuzato, è contento del prestito al Gil Vicente? Come sta?

Il ragazzo è contentissimo, il prestito era assolutamente necessario. Un percorso di crescita fondamentale per la sua carriera. Siamo molto contenti che la Roma, prima di mandarlo a giocare, gli abbia prolungato il contratto, a dimostrazione di quanto crede in lui. L’auspicio per Daniel è quello che possa ritornare e diventare il portiere della Roma.

Con la precarietà di Pau Lopez in porta, secondo lei mandare in prestito Fuzato è stata una scelta saggia?

Scelta ultra saggia, davanti ha due portieri importanti. Le valutazioni sui portieri non le faccio io. Ad oggi sono considerati uno il primo e l’altro il secondo. Far fare un altro anno a Daniel come terzo non avrebbe avuto senso. Valutiamo la Serie A portoghese un livello molto più alto rispetto ad una Serie B italiana. Siamo davvero contenti, è stata la soluzione ideale.

In questo momento gli esuberi nella Roma straripano. Qual è la maggiore difficoltà per un procuratore nel trovare una collocazione a questi elementi?

È un periodo di mercato fermo. A parte qualche colpo adocchiato già da tempo che si è perfezionato adesso, per i nuovi è un momento statico. Entreremo nel vivo del calciomercato tra una decina di giorni.

Se un giocatore si trova bene all’interno di una società, gode di ingaggio relativamente alto ma è uscito dal progetto tecnico (prendiamo ad esempio Juan Jesus), un agente in che modo può stimolarlo nel proseguire la sua carriera altrove?

Questa è una domanda a cui non posso rispondere perché ci sono agenti molto suscettibili. Siccome è specifica su un giocatore ti dico di lasciar perdere. Ho capito quello che intendi ma preferisco non rispondere.

Il sistema di scambi che si sta innescando in questa sessione di mercato, a causa della crisi scatenata dal coronavirus, va a rafforzare o ad indebolire le squadre?

Credo molto nei vivai e penso che in Italia ci siano tantissimi giovani forti. Sono per la loro valorizzazione e per osare un po’ di più, per il coraggio di buttare dentro qualche giovane in più. Questa mini crisi che stiamo vivendo può agevolare il fatto di dare una maggiore importanza ai giocatori italiani provenienti dai vivai.