Tarozzi: “Aspettavamo da tempo questa scintilla, abbiamo giocato a viso aperto”

L’assenza in panchina di D’Aversa non ha condizionato il risultato. Anche con il vice Tarozzi, il Parma è riuscito a sbarazzarsi della Roma con un netto 2-0. Queste le parole del tecnico a fine match.

TAROZZI A DAZN

“Prima parlo del nostro presidente. Il mister voleva dedicargli una vittoria da tanto. Anche noi volevamo farlo e siamo felici.”

Oggi abbiamo visto un Parma di cuore, con qualità e anche malizia.

Non è stata una partita facile, siamo in un momento di crescita ma non venivano i risultati. Ci mancano dei punti, ma oggi abbiamo visto un Parma che ha raggiunto condizione fisica, attenzione e conoscenza delle idee del mister importanti. Ora dobbiamo essere bravi a proseguire, ad avere quella determinazione e a giocare a viso aperto anche contro una big come la Roma.

Può essere la svolta?

Sicuramente, aspettavamo una partita del genere, una scintilla importante. L’aspettavamo perché abbiamo visto la crescita della squadra, che nelle ultime gare aveva sempre fatto ottime prestazioni. Si è rivisto pure il nostro spirito, quello che il mister ha portato qui a Parma. Uno spirito che non si ferma davanti a nessuno. Ora dobbiamo stare coi piedi per terra, questa partita deve darci motivazione e speranza per proseguire il campionato e arrivare alla salvezza.

C’è una crescita anche nei valori tecnici: 11 gol segnati nelle ultime 6 e oggi una prestazione solida a livello difensivo. Avete anche le alternative per fare la risalita.

Il mister è tornato per quello, vede un grande potenziale. Il tempo è stato poco, abbiamo fatto 11 partite ma per far crescere una squadra ci vuole tempo. Siamo a buon punto, ci crediamo e anche ci credono anche i tifosi. Non a caso è stata una gara di grande orgoglio, i tifosi ci hanno fatto trovare un video motivazionale, facendo sentire la loro vicinanza. Quando fai cammini come quello del Parma nelle passate stagioni, tutte le componenti sono fondamentali. L’attaccamento dei tifosi ci è servito tantissimo.

Che le ha detto D’Aversa?

Non sono riuscito a sentirlo ma era molto contento. Ci teneva alla vittoria, ma anche i ragazzi ne avevano bisogno. Stanno facendo dei sacrifici, si impegnano tanto in allenamento. Era molto contento.

TAROZZI A SKY

Come avete costruito questa vittoria?

Sicuramente è stata una vittoria importante per un percorso che stavamo portando avanti da quando siamo rientrati. Il mister ci teneva tanto a questa vittoria, volevamo dedicarla al presidente, che si merita questo e ha un’attenzione incredibile. E’ una persona eccezionale e volevamo dedicargli una vittoria. Ci abbiamo sempre creduto, era nell’aria, perché da quando siamo arrivati la squadra ci stava venendo dietro impegnandosi negli allenamenti. Ci manca qualche punto nelle partite precedenti, quando ci è mancato un po’ di spirito. Abbiamo avuto anche il supporto dei tifosi, che ci hanno mandato un video emozionale che ci ha motivato e che abbiamo visto poco prima di entrare in campo.

Come stanno reagendo i giocatori che sono un po’ da parte come Bruno Alves?

Stiamo facendo di fare tutti quanti qualcosa di importante, anche negli allenamenti. Quando non si gioca bisogna contribuire negli allenamenti e Bruno è un esempio perché incita sempre i compagni. Abbiamo buone possibilità di salvarci, è ancora lungo il cammino e quella di oggi è solo una tappa che però ci da consapevolezza ulteriore. Dobbiamo ancora lavorare, crescere e dare continuità.