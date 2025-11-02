Tare: “Roma forte. Un derby per me? No, ho vinto quello che contava il 26 maggio”

Le sue parole: "Di stracittadine ne ho vinte abbastanza. Leao ha promesso che farà una grande partita"

Redazione 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 20:27)

Igli Tare ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Milan. Queste le sue parole:

Questa partita ha sapore di derby visto il suo passato? "No di derby ne ho vinti abbastanza e ho vinto quello che contava di più che era quello del 26 maggio. Sono felice adesso in questa avventura e dobbiamo pensare a vincere contro un avversario forte ma vincendo agganceremmo il gruppo in testa alla classifica".

C'è curiosità per vedere Leao e Nkunku insieme? "Nkunku il 72% della carriera ha giocato da punta, sa giocare bene anche spalle alla porta. In allenamento hanno fatto vedere di saper combinare insieme. Gimenez è un periodo no ma ha la fiducia della società e dello staff. Gli infortuni fanno parte del gioco".

Dopo 3 mesi hai capito qualcosa della testa di Leao? "Anche Allegri, ma io lo trovo un ragazzo per bene. Da fuori si ha un'idea ma quando le conosci hai altre impressioni. Sono fiducioso per stasera perché ci ha promesso che farà una grande partita".