Tare: “Dobbiamo ritrovare autostima, oggi è una grande occasione”

Le parole del ds biancoceleste: "Il miglior modo per sbloccarsi è con una vittoria contro la Roma"

Redazione

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a pochi minuti dall'inizio del derby, analizzando il momento dei biancocelesti. Le sue parole:

TARE A DAZN

Ne ha vissuti tanti di derby ma ognuno è speciale. Sì

Ha parlato di scintilla Sarri, Luis Alberto diceva che è la partita giusta per ripartire. Lo avrebbe giocato oggi il derby? Ma sì anche perché è una partita che non si gioca, si vince. E' fondamentale trovare quell'autostima che abbiamo perso dopo il Milan e adesso ci sono stati dei piccoli passi avanti sulla fase difensiva ma il miglior modo per sbloccarsi è con una vittoria contro la Roma.

Secondo te si sta parlando di "Sarrismo", ma può essere un nuovo "Sarrismo" alla Lazio? Sono d'accordo con la tua analisi anche perché Roma non si è costruita in un giorno e lo stesso vale per lui, per 5 anni abbiamo lavorato in un modo e ora cambiamo. E' un modo mentale, dobbiamo essere liberi e godere di questo palcoscenico. Sono cose che da un lato ti danno tanta pressione ma sono partite belle da giocare. Il Sarrismo magari lo vedremo in un altro modo ma l'importante è vincere.

Di quanto tempo ha bisogno Sarri di entrare nella testa dei giocatori? Non ne abbiamo parlato ma gode di tutta la nostra fiducia, la squadra in settimana lavora in un modo ed è una questione di tempo. Vincere aiuta a vincere e la squadra ha bisogno di autostima e stasera è una grande occasione per rialzarsi.